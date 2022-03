Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Trio raubt 15-Jährigen aus

Duisburg (ots)

Drei Unbekannte haben am Mittwochabend (2. März, 20:35 Uhr) einen 15-Jährigen auf der Möhlenkampstraße mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Der Jugendliche berichtete der Polizei, dass er in Richtung der Straße "Lange Kamp" unterwegs war, als er plötzlich von dem Trio aufgefordert wurde seine Wertsachen abzugeben. Andernfalls sollen sie damit gedroht haben, ihn abzustechen. Der 15-Jährige gab daraufhin sein Smartphone (Samsung S8) ab; die Gruppe flüchtete damit in Richtung Papiermühlenstraße.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Raub beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können: Sie waren zwischen 15 und 17 Jahre alt und werden auf 1,75 bis 1,85 Meter Größe geschätzt. Alle Teenager hatten eine schlanke Statur, trugen eine FFP2-Maske und einen Kapuzenpullover - einer davon war rot mit einem Drachenmotiv. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

