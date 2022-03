Polizei Duisburg

POL-DU: Baerl: Polizei sucht wichtigen Zeugen nach Überfall auf Lottoladen

Duisburg (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einem wichtigen Zeugen nach einem Überfall auf einen Lottoladen vergangenen Samstagmorgen (26. Februar, 9:15 Uhr) auf der Augustastraße in Baerl: Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein noch unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin auf der Grafschafter Straße in Höhe der Hausnummer 60 in Fahrtrichtung A42 hinter dem mutmaßlichen Fluchtfahrzeug (silberner Ford Fiesta) gestanden haben. Die Kriminalpolizei bittet diesen Autofahrer oder diese Autofahrerin sowie weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden.

Link zur bisherigen Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5158615

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell