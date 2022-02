Polizei Duisburg

POL-DU: Baerl: Mutmaßliche Räuber nach Überfall auf Lottoladen in Haft

Duisburg (ots)

Die Polizei hat am Samstag (26. Februar) zwei mutmaßliche Räuber nach einem Überfall am Morgen (9:15 Uhr) auf eine Lottoannahmestelle auf der Augustastraße in Baerl festgenommen. Die beiden 21-Jährigen sind auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Richter vorgeführt worden, der einen Haftbefehl erließ. Die beiden Männer stehen im Verdacht, eine Mitarbeiterin (68) und zwei Kunden (36, 59) mit Pistolen bedroht zu haben. Sie nahmen sich Bargeld aus dem Laden und flüchteten. Zeugen konnten die Männer sowie ein Fluchtfahrzeug beschreiben. Hierbei handelt es sich um einen Ford, den Unterstützungskräfte der Weseler Polizei später abgestellt auf der Grafschafter Straße in Baerl verlassen vorfanden. Über den sichergestellten Wagen konnten die Beamten Hinweise erlangen, die zu den Tätern führten. Polizisten konnten beide Männer festnehmen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell