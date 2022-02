Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Polizisten schnappen Kellereinbrecher

Duisburg (ots)

Sieben Kellereinbrüche auf der Schwarzenberger Straße könnten auf das Konto von zwei Einbrechern gehen, die Polizisten in der Nacht zu Montag (28. Februar, 3:10 Uhr) geschnappt haben. Anwohner hatten die Polizei alarmiert, weil sie verdächtige Geräusche aus dem Keller hörten. Während eine Streifenwagenbesatzung das Kellergeschoss kontrollierte und die Anzeige aufnahm, sind zwei Verdächtige den Unterstützungskräften quasi in die Arme gelaufen. Der 43-Jährige und seine 52 Jahre alter Kumpanin hatten in ihren Rucksäcken typisches Einbruchswerkzeug (Kuhfuß, Rohrzange, Schraubendreher). In ihrem Auto lagen Inliner, Staubsauger und ein Karton mit Elektronikartikeln. Ob es sich um Diebesgut handelt, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Da die Frau sich nicht ausweisen konnte, fuhren die Beamten mit ihr nach Hause. Dort zeigte sie ihnen einen offensichtlich gefälschten, polnischen Führerschein. Dafür bekommt sie noch eine Anzeige wegen Urkundenfälschung obendrauf.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell