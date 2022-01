Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Taschendiebstahl - Zeugenaufruf

Bad Driburg (ots)

Ein 88-jähriger Senior hatte am Donnerstag, 6. Januar, die Hilfe von zwei Unbekannten beim Überqueren der Straße bekommen, anschließend fiel ihm der Diebstahl von Bargeld und Dokumenten aus seiner Jacke auf. Nach der Anzeigenerstattung werden nun Zeugen gesucht.

Der Senior wollte gegen 10.30 Uhr mit seinem Rollator die Konrad-Adenauer-Straße am Überweg nahe der Caspar-Heinrich-Straße Richtung Hellweg überqueren. Zwei Unbekannte, eine junge Frau im Teenageralter mit rotblonden Haaren und ein Mann, der auf 50 bis 55 Jahr geschätzt wird, boten dem Mann beim Gehen Hilfe an. Nachdem man gemeinsam die Straße überquert hatte gingen die Unbekannten Richtung Fußgängerzone Am Hellweg. Beim Einkaufen in der Innenstadt bemerkte der Senior das Fehlen seiner Dokumentenmappe inklusive Bargeld, die sich in einer Jackeninnentasche befunden hatte.

Die Polizei bittet um Hinweise auf die beiden Tatverdächtigen, die die Hilfestellung beim Überqueren der Straße für den Diebstahl ausgenutzt hatten und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell