Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Unterrichtscontainer angekokelt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagabend (28. Februar) einen Müllcontainer auf dem Schulhof einer Grundschule auf der Sternstraße angezündet. Ein nahegelegener Unterrichtscontainer kokelte dabei an, verletzt wurde niemand. Eine Zeugin (25) meldete den Brand gegen 19:30 Uhr bei Feuerwehr und Polizei. Sie berichtete den Beamten, dass sie zwei Jugendliche gesehen habe, die den Brand aus geringer Entfernung beobachtet haben. Als sie die 25-Jährige entdeckten, rannten sie weg. Eine weitere Frau (49) verfolgte die Jugendlichen, verlor sie aber an der Kreuzung Sonnenstraße/Dr.-Hans-Böckler-Straße aus den Augen.

Die Duisburger Kripo sucht weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Jugendlichen geben können: Sie sollen etwa 16 bis 18 Jahre alt gewesen sein und waren zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß. Beide hatten eine schlanke Statur und waren mit einer Jeans bekleidet. Einer der Teenager trug eine rot-schwarze Jacke mit weißen Streifen an den Ärmeln, der andere einen hellen Mantel. Anrufe nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell