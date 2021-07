Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mountainbike auf Gleise geworfen

Böblingen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am gestrigen Montagabend (19.07.2021) gegen 22:50 Uhr am S-Bahn-Haltepunkt Goldberg ein Fahrrad in den Gleisbereich geworfen, welches anschließend von einer einfahrenden S-Bahn der Linie S1 erfasst wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Unbekannte zunächst auf dem Bahnsteig 2, von wo aus er das Mountainbike auf die Gleise warf und sich anschließend auf Bahnsteig 1 begab. Der Lokführer der wenig später einfahrenden S-Bahn in Richtung Böblingen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr das Fahrrad. Der Tatverdächtige entfernte sich noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte in unbekannte Richtung und konnte nicht mehr angetroffen werden. Durch den Vorfall wurde nach jetzigem Kenntnisstand niemand verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe am Fahrrad und der S-Bahn. Gegen den unbekannten Tatverdächtigen ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Nach Auswertung der Videoaufzeichnung trug der junge Mann während der Tathandlung eine dunkle Basecap mit weißem Emblem, einen dunklen Adidas-Pullover, eine dunkle Jeans, weiße Nike-Schuhe und eine Umhängetasche. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell