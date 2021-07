Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Auseinandersetzung im Ulmer Hauptbahnhof

Ulm (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 18-Jährigen und einem 51 Jahre alten Sicherheitsmitarbeiter ist es am gestrigen Montagabend (19.07.2021) gegen 15:45 Uhr im Ulmer Hauptbahnhof gekommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge sollen sich die wohl bereits zuvor bekannten Männer zunächst in der Haupthalle am Service-Point begegnet sein, wo es zwischen ihnen sowie der 17 Jahre alten Begleiterin des 18-Jährigen zu einer verbalen Streitigkeit gekommen sein soll. Im Verlauf der Auseinandersetzung gingen sich die beiden Kontrahenten wohl gegenseitig körperlich an, bis sie schließlich zu Boden fielen. Beim Eintreffen der von Zeugen alarmierten Bundespolizisten fixierte der Sicherheitsmitarbeiter den 18-Jährigen russischen Staatsangehörigen bereits am Boden und war im Begriff diesen zu fesseln, während die 17-Jährige Begleiterin den 51-Jährigen Deutschen mehrfach beleidigte. Die Streife der Bundespolizei trennte die augenscheinlich unverletzten Beteiligten und verbrachte sie für weitere Maßnahmen zur Dienststelle. Für die folgenden Ermittlungen werden nun Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum Ablauf des Vorfalls geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49731140870 zu melden.

