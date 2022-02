Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Autofahrer schlägt Fußgänger und flüchtet

Duisburg (ots)

Aus dem geöffneten Fenster der Fahrertür hat am Samstagnachmittag (26. Februar) gegen 14 Uhr an der Kreuzung Blumenthal-/Moltkestraße der unbekannte Fahrer eines weißen Pkw einen 53-jährigen Passanten geschlagen. Dieser hatte zuvor den Autofahrer auf dessen rasante Fahrweise und die Missachtung der Rechts-vor-Links-Regel aufmerksam gemacht. Der Autofahrer bremste daraufhin, setzte zurück, beschimpfte den Fußgänger und schlug nach ihm. Der Passant kam zu Fall und erlitt nicht nur leichte Kopf-, sondern auch Fußverletzungen, als ihm der rabiate Pkw-Fahrer bei der anschließenden Flucht noch mit einem Hinterreifen über die Schuhe fuhr. Der Geschädigte begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Er hatte noch erkennen können, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen Kastenwagen (ähnlich VW Caddy, vermutlich Handwerker-Firmenfahrzeug) mit WES-Kennzeichen handelt. Der Fahrer soll etwa 35 Jahre alt sein, eine schlanke Figur und dunkle, schulterlange, gelockte Haare haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einer hellblauen Jeanshose. Die Ermittler des Verkehrskommissariats 22 suchen Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben und Angaben zu dem weißen Pkw oder dessen Fahrer machen können; Telefon: 0203 2800.

