POL-DN: Einbruch in Verpackungsunternehmen

Niederzier (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Firmengelände auf der "Neue Straße" in Huchem-Stammeln ein.

Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 06:00 Uhr Zutritt zu dem Gelände. Hierfür öffneten sie gewaltsam ein Schiebetor. Auf dem Areal pumpten die Unbekannten Diesel aus drei dort abgestellten Lkw ab. Außerdem entwendeten sie mehrere Holzpaletten. Es ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem Transportfahrzeug unterwegs waren. Dieses wurde offensichtlich vor Ort mit den Holzpaletten beladen, hierfür nutzten die unbekannten Täter ein Staplerfahrzeug der geschädigten Firma.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.

