Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Autofahrerin wirft Drogen ins Gebüsch

Duisburg (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zum Freitag (4. März, 1:30 Uhr) auf der Hamborner Straße eine Fiat-Fahrerin kontrolliert. Weil ihre Pupillenreaktion deutlich verlangsamt war, führten die Beamten mit ihr einen freiwilligen Drogentest durch. Als dieser positiv ausfiel und sie zur Blutprobe zur Wache gebracht werden sollte, griff sie in ihre Tasche und warf einen Behälter mit Drogen - mutmaßlich Amphetamin - in ein Gebüsch. Anschließend schlug und trat sie in Richtung der Polizisten. Mit angelegten Handschellen ging es für die 35-Jährige zur Polizeiwache. Sie muss sich jetzt mit einer Anzeige unter anderem wegen des Widerstands und des Fahrens unter Drogeneinfluss auseinandersetzen.

