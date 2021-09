Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: drei Autospiegel in der Schillerstraße abgetreten - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag, 26.09.2021, auf Montag, 27.09.2021, hat ein Unbekannter an einem blauen Opel Corsa, einem grauen Renault Modus sowie an einem schwarzen VW Golf nach Sachlage jeweils einen Außenspiegel abgetreten. Zudem wurde an dem grauen Renault Modus die Fahrer- sowie Beifahrertür mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die drei Fahrzeuge waren in der Schillerstraße Höhe Hausnummer 1 bis 3 abgestellt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

