POL-K: 211222-4-K Autokäufer hat mulmiges Gefühl und fährt mit mutmaßlichem Hehler zur Wache

Ein 37 Jahre alter Berliner hat am Dienstagnachmittag (21. Dezember) während seiner Probefahrt in Porz mit einem Audi A7 im letzten Moment "den richtigen Riecher" bewiesen. Bei dem vereinbarten Treffen gegen 16 Uhr am Schwanebitzer Hof in Urbach mit einem "Vertreter des Halters" übergab dieser dem Berliner kopierte Fahrzeug- und Personalpapiere sowie nur einen Autoschlüssel. Prompt fuhr der Kaufinteressent mit dem hochpreisigen Coupé und dem Verdächtigen auf dem Beifahrersitz schnurstracks zur Polizeiwache Porz an der Ernst-Mühlendyck-Straße, um dort Papiere und Wagen überprüfen zu lassen. Als eine Polizistin sich dem abgestellten A7 näherte, flüchtete der zwischenzeitlich auf den Fahrersitz gewechselte Verdächtige mit Vollgas in Richtung Hauptstraße. Mehrere Passanten sprangen zur Seite, um von dem Auto nicht erfasst zu werden. Mit hoher Geschwindigkeit bog der schwarze Audi bei Rot nach links auf die Hauptstraße ab. In der nahegelegenen Sackgasse Heinrich-von-Kleist-Straße fuhr der Flüchtige sich fest und flüchtete zu Fuß weiter in Richtung Theodor-Körner-Straße.

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei den vorgelegten Unterlagen um Fälschungen. Der Audi wurde am Vorabend auf einem Parkplatz in Gremberghoven gestohlen. Der mutmaßliche Kfz-Hehler und Raser wird als circa 16 - 19 Jahre alt und sehr dünn beschrieben. Er soll kurze schwarze Haare und einen dunklen Bart haben. Der Flüchtige trug zudem einen Sakko mit dunkler Krawatte. Das ermittelnde Kriminalkommissariat 74 bittet weitere Zeugen um Hinweise zu dem Beschriebenen unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de .(cg/de)

