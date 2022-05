POL-MK: Das eigene Fahrrad im Internet wiedererkannt

Menden (ots) - Einem 92-jährigen Mendener wurde am Freitagmorgen auf dem Weg nach Hause die Geldbörse aus der Hosentasche gestohlen. Bis etwa 12.30 Uhr hatte der Senior in einer Fleischerei an der Bahnhofstraße etwas gegessen, dort mit seiner Bankkarte bezahlt und sich dann auf den Fußweg nach Hause gemacht. Seine Geldbörse steckte er in eine der hinteren Hosentaschen. Auf der Unnaer Straße sprach ihn ein Paar an. ...

