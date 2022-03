Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Mutterstadt (ots)

Am 28.03.2022 gegen 23:00 Uhr wurde durch Einsatzkräfte der PI Schifferstadt ein am Feldweg geparkter Pkw kontrolliert. Auf dem Fahrersitz saß ein 53-jähriger Mann. Im Fahrzeuginnenraum konnten mehrere Bierdosen festgestellt werden. Der Mann gab an, dass er seit über einer Stunde an der Stelle steht und bei der Durchsicht seines Mobiltelefons sein Bier konsumiert habe. Die Motorhaube und der Auspuff waren kalt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert vom 1,12 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde daraufhin präventiv sichergestellt. Grundsätzlich gilt in Deutschland eine Promillegrenze von 0,5. Fahranfänger und junge Fahrer unter 21 Jahren müssen gänzlich auf Alkohol am Steuer verzichten.

