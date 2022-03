Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen Rollerfahrer und Traktorgespann

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am 28.03.2022 fiel den Beamten der Polizei Schifferstadt im Rahmen ihrer Streifentätigkeit ein im Feld liegender verletzter Mann mit einem dreirädrigen Kraftfahrzeug auf. Nach erster Befragung der Zeugen ergab sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen folgender Unfallhergang: Der Traktor mit seinen beiden Anhängern befuhr die L454 aus Richtung Schifferstadt kommend in Fahrtrichtung Dannstadt und wollte nach links zu einem Pflanzenlager abbiegen. Direkt dahinter befand sich ein 59-jähriger Rollerfahrer. Aus Schifferstadt kommend fuhr zum gleichen Zeitpunkt ein 69-jähriger mit seinem dreirädrigen Kraftfahrzeug und wollte den vor ihm fahrenden Roller überholen. Dabei übersah er den Abbiegevorgang des Traktors und musste nach rechts ins Feld ausweichen und stürzte dabei. Der Geschädigte begab sich selbstständig mit Bekannten in ärztliche Behandlung. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

