Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Von Fahrbahn abgekommen - Fahrerin schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine 50-Jährige ist am späten Mittwochabend (23. Februar) bei einem Verkehrsunfall auf der Wittekindstraße schwer verletzt worden. Offenbar war Alkohol im Spiel. Die Frau aus Schleswig-Holstein war dort gegen 22.55 Uhr mit einem Opel in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs, als sie etwa in Höhe der Haus Nummer 130 aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Corsa verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Hier stieß sie zunächst mit einer dort befindlichen Mittelinsel zusammen und kollidierte anschließend mit einem am Fahrbahnrand geparkten BMW. Die Fahrerin aus Kolmar wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbreit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 20000 Euro beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Wittekindstraße für beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. (es)

