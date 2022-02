Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall auf der Kamener Straße

Hamm-Pelkum (ots)

Leicht verletzt wurden drei aus Hamm stammende Personen am Mittwoch, 23. Februar, gegen 15.10 Uhr, bei einem Auffahrunfall auf der Kamener Straße. Zunächst war es in Höhe der Einmündung zur Straße "Am Kirchgraben" zum Zusammenstoß eines 28-jährigen Mercedesfahrers aus Hamm mit dem Renault eines 36-jährigen, verkehrsbedingt wartenden Mannes gekommen. Anschließend wurde der Megane auf den Opel einer ebenfalls verkehrsbedingt an der dortigen Ampelanlage wartenden, 46-Jährigen geschoben. Diese, der 36-Jährige sowie dessen leicht verletzter, 59-jährige Beifahrer wurden Hammer Krankenhäusern zugeführt, von wo sich nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Alle Beteiligten waren zuvor auf der Kamener Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts unterwegs. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 10000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.(es)

