Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versammlung in der Innenstadt

Hamm-Mitte (ots)

Störungsfrei verlief eine angemeldete Versammlung, die am Mittwoch, 23. Februar, in Form eines Aufzugs in der Hammer Innenstadt durchgeführt wurde.

Der Aufzug startete nach Redebeiträgen gegen 19 Uhr auf dem Martin-Luther-Platz. In der Spitze beteiligten sich zirka 200 Teilnehmer.

Nach einer Abschlusskundgebung, ebenfalls auf Martin-Luther-Platz, wurde die Versammlung um 20.45 Uhr mit einer stark gesunkenen Teilnehmerzahl beendet. Während des Aufzuges kam es aufgrund kurzfristiger Sperrungen zu Verkehrsstörungen.(mg)

