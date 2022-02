Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Lkrs. TUT) Trockenes Laub fängt an zu brennen

Krichen-Hausen (Geisingen) (ots)

In der Aitrachtalstraße hat am Sonntagnachmittag ein etwa 20 Quadratmeter großes Wiesenfläche gebrannt, weswegen die Feuerwehr ausrücken musste. Weshalb das Laub auf dem Grundstück neben dem Parkplatz an der Turnhalle Feuer fing, ist nicht bekannt. Bereits vor zwei Wochen kam es nur wenige Meter entfernt ebenfalls zum Brand von trockenem Laub. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr Geisingen war mit 12 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen angerückt und hatte das Feuer schnell gelöscht.

