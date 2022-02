Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Autos berühren sich im Kreisverkehr

Rottweil (ots)

Im neuen Kreisverkehr auf der Saline haben sich am Samstagnachmittag beim Fahrspurwechsel zwei Autos gestreift. Der Unfall wurde aber erst am Sonntag der Polizei gemeldet, da die 57-jährige Unfallbeteiligte nach dem Austausch der Personalien den Kontrahenten nicht erreichen konnte und eine Unfallflucht vermutete. Wie die Polizei aber feststellte, gab es aber lediglich beim Austausch der Daten einen Fehler. Zudem handelte es sich bei dem Unfallbeteiligten um ein Firmenfahrzeug eines Bauunternehmens aus dem Kreis Konstanz, das am Wochenende nicht erreichbar war. Die genauen Umstände des Unfalls und der entstandene Schaden müssen noch erhoben werden.

