Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Dieb stiehlt Bargeld und Schmuck

Deißlingen (ots)

Wegen eines Einbruchs in ein Wohnhaus in der Mozartstraße ermittelt die Polizei seit letztem Wochenende. Dort ist auf noch unklare Art und Weise ein Unbekannter in das Gebäude eingedrungen und hat das Mobiliar offensichtlich nach Wertsachen durchsucht. Der Wohnungsinhaber war in der Nacht zum Sontag nicht anwesend und bemerkte den Einbruch am Sonntagmorgen. Wie er bislang feststellte, fehlen ein Umschlag mit Bargeld und einzelne Schmuckgegenstände. Die Polizei hat eine Spurensicherung durchgeführt. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Rottweil unter Telefon 0741 4770 entgegen.

