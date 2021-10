Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Nach einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr sucht die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf nach Hinweisen

Görlitz (ots)

Nach einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr sucht die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf im Rahmen ihrer Ermittlungen nach Zeugen bzw. nach entsprechenden Hinweisen.

Am Nachmittag des 16. Oktober 2021 hatte ein Triebfahrzeugführer kurz nach planmäßiger Abfahrt am Haltepunkt in Görlitz-Weinhübel fünf Kinder bzw. Jugendliche in unmittelbarer Nähe des Gleises entdeckt. In diesem Zusammenhang führte er eine Schnellbremsung des Triebwagens bzw. des Zuges durch, um einen möglichen Personenunfall zu vermeiden.

Nach der Schnellbremsung sind Beschädigungen an dem Zug entdeckt worden. Diese Beschädigungen wurden offensichtlich durch Gegenstände verursacht, die mit Klebeband an dem Schienenstrang befestigt waren.

Möglicherweise haben die Kinder bzw. Jugendlichen, die sich nach dem Erkennen mit ihren Fahrrädern vom Ereignisort entfernten, das Hindernis bereitet.

Sachdienliche Informationen zum Tatgeschehen oder Anrufe von Hinweisgebern und Zeugen nimmt die Dienststelle unter der Telefonnummer 03581 - 3626 - 0 entgegen.

