Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Zu wenig Abstand

Tuttlingen (ots)

Rund 10.000 Euro sind am Sonntagabend bei einem Unfall in der Karlstraße entstanden. Ein 85-jähriger Autofahrer war auf dem Weg Richtung Bergstraße und kam aufgrund noch unklarer Ursache zu weit nach rechts. Er streifte das Heck eines geparkten Kia-Van, wodurch dessen Heckklappe, Stoßstange und beide hintere Kotflügel beschädigt wurden. Auch am Mercedes des Unfallverursachers wurde die Front und die rechte Seite erheblich beschädigt. Personen kamen bei dem Unfall jedoch nicht zu Schaden.

