Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb nach Verfolgung festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Ein 31-jähriger Ladendieb wurde nach kurzer Flucht am Montag, 21. Februar, auf der Weststraße festgenommen.

Um 18.35 Uhr entwendete der Mann Ware in einem Drogeriegeschäft und verließ den Laden, ohne zu bezahlen. Ein 40 Jahre alter Ladendetektiv beobachtete den Dieb dabei und rannte ihm in der Fußgängerzone zusammen mit einem Mitarbeiter des Geschäfts hinterher.

Als beide den Dieb einholten und ansprachen, reagierte er nicht. Daraufhin wollten die beiden die Polizei alarmieren, was der 31-Jährige hörte. Er zog ein Messer aus seiner Jackentasche und fragte "Was ist mit Polizei?". Anschließend steckte er das Messer zurück in seine Tasche und ging weiter in Richtung Nordstraße.

Zur gleichen Zeit befand sich ein Streifenwagen in der Nähe, die Polizisten wurden von dem Ladendetektiv angesprochen. Zu Fuß verfolgten sie - zusammen mit dem Detektiv - den Dieb und stellten ihn kurze Zeit später auf der Sternstraße.

Bei der anschließenden Personendurchsuchung wurde neben der Ware aus dem Drogeriegeschäft noch weiteres Diebesgut gefunden. Zusätzlich befand sich in der Jackentasche des 31-Jährigen Munition.

Der Mann wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell