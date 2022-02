Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brandursache ermittelt - heißes Fett löste Einsatz aus

Hamm-Uentrop (ots)

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Beverfördering am Donnerstag, 17. Februar, gegen 13 Uhr, wurde die Brandursache ermittelt.

Das Feuer im dritten Obergeschoss entstand in der Küche der Wohnung - zu heiß gewordenes Öl in einer Fritteuse konnte als Brandursache ermittelt werden. Eine Person wurde leicht verletzt.

Das Feuer wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei Hamm hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.(mg)

