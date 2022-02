Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Von Fahrbahn abgekommen - Fahrerin schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine 49-Jährige ist am Montagnachmittag (21. Februar) bei einem Verkehrsunfall auf der Stockumer Straße schwer verletzt worden. Die Frau aus Hamm war dort gegen 15.45 Uhr mit einem Seat in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs, als sie etwa 100 Meter südlich der Stockumer Straße 109 aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Ibiza verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier touchierte sie zunächst zwei am Fahrbahnrand befindliche Bäume und stieß anschließend frontal mit einem weiteren Baum zusammen. Die Fahrerin aus Hamm wurde in ein Ahlener Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Der Seat war nicht mehr fahrbreit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Stockumer Straße zwischen der Tarnowitzer Straße und der "Alten Bockumer Straße" für beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.(es)

