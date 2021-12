Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl eines E-Scooters- Zeugensuche

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht von Dienstag zu gestern, wurde in der Schillerstraße ein E-Scooter gestohlen. Der Elektroroller war in einer Einfahrt hinter einem verschlossenen Tor geparkt. Offenbar zerstörten unbekannte Täter ein Vorhängeschloss um das Tor zu öffnen und das Beutegut zu entwenden. Der Roller hat einen Wert von ungefähr 1.200 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0287084/2021) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell