Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sportartikel entwendet

Altenburg (ots)

Windischleuba: Die Kriminalpolizei in Altenburg ermittelt zu einem Einbruch in ein Sportgeschäft im Fünfminutenweg in Windischleuba. Nach derzeitigen Ermittlungen brachen im Zeitraum vom 22.11. - 23.11.2021 Uhr unbekannte Täter die Scheibe des Geschäftes auf und stahlen daraus mehrere Ski- und Snowboardbindungen sowie Kinderbadehosen. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt.

Die Kripo aus Altenburg sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 481-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell