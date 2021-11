Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Scheibe eingeschlagen

Altenburg (ots)

Am 21.11.2021, im Zeitraum von 15:55 - 24:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Panoramascheibe einer Pizzeria in der Wettiner Straße ein. Ein Eindringen in die Pizzeria erfolgt nicht. Allerdings entstand diverser Sachschaden. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen wurden eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zu den bislang unbekannten Sachbeschädigern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

