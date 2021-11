Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb flüchtete

Greiz (ots)

Greiz: Am Montag (22.11.2021), gegen 15:50 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter 2 Paar Schuhe aus einem Geschäft am Puschkinplatz. Als er vom Inhaber des Ladens gestellt wurde, gelang es diesem das Diebesgut aus dem Rucksack zu ziehen. Der Unbekannte flüchtete. Er wird als ca. 16-20 Jahre alter Mann, ca. 1,80 m groß, mit halblangen lockigen Haare beschrieben, der mit einer schwarzen Winterjacke und blauen Jeans bekleidet war. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

