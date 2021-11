Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum Pressemeldung: "26-Jährige sorge am Samstag für zweifachen Polizeieinsatz

Gera (ots)

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen gegen eine 26 Jahre alte Frau eingeleitet, da diese am vergangenen Wochenende (20.11.2021) mehrmals strafrechtlich in Erscheinung trat.(LPI Gera berichtete)

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen wurde weiterhin bekannt, dass die Dame in der Nordstraße mit zwei Begleitern unterwegs war, wovon nur einer namentlich identifiziert werden konnte. Alle drei liefen am 20.11.2021 gegen 20:00 Uhr direkt auf der Nordstraße, so dass ein anfahrender Pkw VW Polo anhalten musste. In der Folge schlug die 26-Jährige auf die Motorhaube sowie die Beifahrertür des Fahrzeuges. Anschließend fuhr der Fahrer des VW mit seinem Auto davon.

Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Insbesondere wird der VW-Fahrer gesucht, welcher offensichtlich Geschädigter einer Sachbeschädigung wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829- 0 zu melden. (RK)

Pressemeldung vom 21.11.2021

"Gera Gera: eine 26 Jahre alte Frau sorge am vergangenen Wochenende zwei Mal für einen Polizeieinsatz. Gegen 18:40 Uhr geriet sie in einer Straßenbahn mit einem weiteren Fahrtgast (16) in Streit, welches letzten Endes in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Hierbei wurde die stark alkoholisierte 26-Jährige verletzt, lehnte eine medizinische Versorgung allerdings ab. Gegen 20:00 Uhr kamen Polizeibeamte in der Nordstraße/Oststraße zum Einsatz und trafen dort erneut auf die 26-Jährige. Vor Ort wurde bekannt, dass diese mit einem 23-jährigen Begleiter die Straße entlang lief und gegen dort geparkte Fahrzeuge trat. Hierbei verursachten beide an einem Pkw BWM, einem Seat und eine Opel Sachschaden. Als die beiden Randalierer von einem Zeugen angesprochen wurden, ging die Frau auf diesen los und verletzte ihn leicht. Die Angreiferin muss sich nun aufgrund ihres Verhaltens strafrechtlich verantworten. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. (RK)"

