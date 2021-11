Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Umkleide

Gera (ots)

Gera: Zwischen 17:30 Uhr und 17:45 Uhr am gestrigen Abend (22.11.2021) betrat ein bislang unbekannter Dieb eine Turnhalle in der Birkenstraße in Gera. Während in der Halle selbst mehrere Kinder ihr Basketballtraining absolvierten schlich sich der Dieb unbemerkt in die Umkleideräume. Von dort stahl er schließlich das Handy einer 14-Jährigen. Der Trainer der Kinder bemerkte in der Folge einen unbekannten Mann, welcher sich unberechtigt in der Turnhalle aufhielt und sprach ihn an. Inwiefern dieser als Täter in Frage kommt, wird derzeit ermittelt. Die Geraer Polizei sucht nach Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen geben können. (KR)

Beschreibung des Unbekannten:

- ca. 20 bis 30 Jahre alt - ca. 1,70m groß, - kräftige Gestalt - trug eine schwarze OP-Maske - war bekleidet mit einem dunklen Parka - lief in Richtung Parkplatz

