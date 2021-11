Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Gera (ots)

Gera: Die Ermittlungen wegen Körperverletzung zum Nachteil eines 26 Jahre alten Mannes hat die Geraer Polizei aufgenommen. Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich der Mann gestern (22.11.2021), gegen 13:10 Uhr in der Seydelstraße in Gera und stieg aus einer Straßenbahn aus. Dort wurde er nach eigenen Angaben von drei unbekannten Tätern körperlich angegriffen und leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung lehnte er allerdings ab. Er selbst wandte gegen die Angreifer Pfefferspray an. Im Rahmen der Ermittlungen stellte heraus, dass sich offensichtlich Täter und Opfer nicht unbekannt zu sein scheinen. Die Ermittlungen dauern weiter an. (RK)

