Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Täter scheitern bei Einbruch in Wohnung

Hamm-Uentrop (ots)

Am Samstag, 19. Februar, versuchten unbekannte Täter, in eine Wohnung auf der Weidenstraße einzubrechen. Zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr wollten sie die Eingangstür einer Wohnung aufhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang.

Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell