Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Unfallflucht

Gospenroda (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Tag ereignete sich zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr ein Verkehrsunfall im Wünschensuhler Weg. Ein weißer Transporter kollidierte offenbar beim Rangieren mit einer Grundstücksmauer und fuhr anschließend davon. An der Mauer entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Nach Zeugenangaben war bei dem Transporter die Heckscheibe beklebt und das Fahrzeug müsste Schäden im hinteren, linken Bereich aufweisen. Hinweise zum Fahrzeug oder zum unbekannten Fahrer nimmt die Polizei Eisenache unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0243463/2021) entgegen. (db)

