Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbrüche

Neukirchen-Vluyn (ots)

Unbekannte brachen am Freitag, in der Zeit von 07.20 Uhr bis 17.15 Uhr, in zwei Wohnungen an der Glogauer Straße ein. Sie hatten sich zunächst Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus verschafft und brachen dann in die Wohnungen ein. Was erbeutet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

An der Kaetherstraße gelangten Einbrecher in der Zeit von Freitag, 13.00 Uhr, bis Samstag, 14.30 Uhr, in ein Bauernhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell