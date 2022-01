Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zwölfjähriger angefahren

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Am Freitag gegen 17.00 Uhr überquerte ein zwölfjähriger Junge zu Fuß die Homberger Straße in der Innenstadt in Höhe eines chinesischen Restaurants.

Auf der Fahrbahn kam es zu einem Zusammenstoß mit einem PKW, der die Homberger Straße aus Fahrtrichtung Klever Straße in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr. Hierbei rollte der Pkw über einen Teil des Fußes des Jungen. Der Zwölfjährige verletzte sich hierbei leicht.

Nach dem Zusammenstoß hielt der Fahrer des PKW an und brachte den Jungen zu dessen Wohnanschrift.

Danach entfernte er sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Junge befand sich bereits in der Ambulanz eines Krankenhauses, als Polizeibeamten von dem Sachverhalt gegen 17.30 Uhr erfuhren.

Beschreibung des unbekannten Fahrers:

40 - 50 Jahre alt, normale Figur, trug einen Anzug und hatte weiße Haare.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell