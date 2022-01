Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Aufzug in Moers zum Thema "Hände weg von unseren Kindern/Für eine vereinte Gesellschaft/freien Impfentscheid/Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung"

Wesel (ots)

Am Sonntag, den 30.01.2022, gegen 14.00 Uhr, startete der vorgenannte Aufzug vom Neumarkt durch die Moerser Innenstadt mit einer Abschlusskundgebung Am königlichen Hof. An der Veranstaltung nahmen in der Spitze bis zu 300 Personen teil. Die angemeldete Veranstaltung verlief aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse und endete um 17.00 Uhr. 14 Verstöße gegen die Maskenpflicht wurden durch die Ordnungsbehörde geahndet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell