Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbrüche in Testzentren

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Drei Einbrüche in Testzentren meldeten Zeugen der Polizei am Sonntagmorgen, wobei es in einem Fall beim Versuch blieb. Die Einbrecher schlugen in der Nacht zum Sonntag zu.

Die Diebe verschafften sich Zugang zu einem verschlossenen Container an der Rudolf-Diesel-Straße. Hieraus stahlen sie Tests im vierstelligem Bereich. Darüber hinaus nahmen sie ein Handy, einen Laptop und einen Microsoft Pen mit.

Ein weiteres Testzentrum suchten Einbrecher an der Reeser Landstraße heim. Hieraus stahlen sie ebenfalls Test, allerdings ist nicht bekannt wie viele. Einen Laptop, Mundschutz und Desinfektionsmittel ließen sie ebenfalls mitgehen.

Bei dem Versuch, auch in ein Testzentrum an der Straße Auedamm einzudringen, scheiterten die Ganoven.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

