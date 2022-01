Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Elektroauto gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Sonntag zwischen 19.00 Uhr und 21.30 Uhr stahlen Unbekannte einen grauen Renault Zoe, der an der Niederrheinallee in Höhe eines Mädchenheims parkte.

Das Elektrofahrzeug hat das amtliche Kennzeichen WI-QX 662E und ist erst seit November 2021 zugelassen.

Im Auto befanden sich die Zulassungspapiere, ein Firmenlaptop, eine Kabeltrommel und zwei Ladekabel.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell