Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike gestohlen/ Verkehrszeichen gestohlen/ Randaliert/ Wild gepinkelt, Passanten angepöbelt und Drogen im Gepäck

Hemer (ots)

Zwischen Mittwoch- und Samstagmorgen wurde aus einem ehemaligen Gewächshaus an der Kantstraße, das nun als Lager genutzt wird, ein E-Bike gestohlen. Es war am Vorderreifen an einem Metallträger angeschlossen. Die Diebe verzichteten auf das Vorderrad und nahmen den Rest des schwarzen Bikefactory-Trekkingrades mit.

Am Freitag kurz vor Mitternacht entwendeten Jugendliche mehrere Verkehrszeichen von der Baustelle im Ihmerter Ortskern. Zeugen beobachteten die etwa zehn bis 15 jungen Leute bei der Demontage an der Ihmerter Straße und informierten die Polizei. Mehrere Jugendliche liefen mit jeweils zwei bis drei Verkehrszeichen unter dem Arm in Richtung Westendorfstraße. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Am Samstag gegen 1 Uhr warfen Unbekannte an der Hauptstraße eine Mülltonne in den Bachlauf und rissen Blumen aus einer städtischen Grünfläche.

Das Ordnungsamt erwischte am Samstag gegen 23.30 Uhr in der Innenstadt einen 22-Jährigen beim Wildpinkeln. Außerdem pöbelte der alkoholisierte Mann unbeteiligte Festbesucher an. Die Stadt sprach einen Platzverweis für die gesamte Innenstadt aus. Den ignorierte der 22-Jährige jedoch. Eine Viertelstunde später lief er wieder über das Veranstaltungsgelände. Auch einem Platzverweis der Polizei wollte er nicht folgen. Deshalb nahmen ihn die Polizeibeamten nun mit ins Gewahrsam. Bei seiner Durchsuchung kam Cannabis zum Vorschein. (cris)

