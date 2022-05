Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Lüdenscheid (ots)

Seat angezündet

Unbekannte setzten am Samstagmorgen gegen 01:20 Uhr den rechten Vorderreifen eines an der Hasenkampstraße parkenden Seat in Brand. Ein zufällig vorbeifahrender Zeuge bemerkte die Flammen und informierte die Polizei und die Feuerwehr. Der Polizei gelangen es den Brand schnell zu löschen, die Feuerwehr löschte nochmal nach. Dadurch konnte verhindert werden, dass sich der Brand auf das komplette Fahrzeug ausdehnte. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise zu den oder die Täter nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 02351-9099-0 entgegen.

Versuchter Wohungseinbruch

Unbekannte versuchten Freitag zwischen 13:30 Uhr und 19.00 Uhr in eine Wohnung an der Nottebohnstraße einzubrechen. Das Türschloss und die Scharniere der Wohnungseingangstür wurde beschädigt. Die Täter gelangten nicht ins Innere.

Pedelec entwendet

Unbekannte Täter brachen zwischen dem 27.04.2022 und 14.05.2022 in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses am Worthnocken ein. Sie entfernten die Torverriegelung der Holzkellertür und entwendeten ein schwarzes Pedelec der Firma Rixe aus dem Abteil.

E-Bike entwendet

Am Sonntag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr wurde an der Talstraße ein E-Bike gestohlen. Der Fahrer hatte es mit einem Fahrradschloss an der Treppe zum Haupteingang des Familienbades Nattenberg gesichert. Es handelt sich um ein orangenes E-Bike der Marke ATU. Das beschädigte Schloss konnte in der Nähe aufgefunden werden. (wib)

