Werdohl (ots)

Unbekannte hebelten am Freitag zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Fichtenstraße auf. Aus dem Wohnung wurde Bargeld entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor.

Im Tatzeitraum 14.05.2022, 19:30 Uhr bis 15.05.2022, 11 Uhr wurde auf der Ischerschmittstraße ein Quad mutwillig beschädigt. Unbekannte zerstachen alle vier Reifen, schlitzten die Sitzbank auf und brachen den Rückspiegel ab.

In der Nacht zu Sonntag wurde an der Stettiner Straße ein E-Bike gestohlen. Der Fahrer hatte es mit einem Faltschloss an einer dort befindlichen Infostafel gesichert. Es handelt sich um ein schwarzes Cube Stereo Hybrid 120 one Mountainbike. Das Faltschloss wurde beschädigt in einem Blumenbeet in der Nähe aufgefunden. Täterhinweise nimmt die Polizei in Werdohl unter 02392-9399-0 entgegen. (wib)

