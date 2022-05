POL-MK: Diesel geklaut

Altena (ots) - Kat-Diebe haben vermutlich am frühen Donnerstagmorgen auf einem Firmenparkplatz an der Altenaer Straße zugeschlagen: Während der Fahrer arbeitete - zwischen 4.55 und 14.45 Uhr - , wurde ihm der Katalysator unter seinem Volvo gestohlen. Als der Geschädigte am Nachmittag den Motor startete, fiel ihm das laute Motorgeräusch auf. Ein Blick unter das Fahrzeug lieferte die Erklärung. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

