Polizei Bochum

POL-BO: Geldbörse entwendet: Wer kennt diesen Mann?

Herne (ots)

Nach einem Diebstahl veröffentlicht die Herner Polizei mit einem richterlichem Beschluss ein Foto und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/herne-diebstahl

Bisher haben die Ermittlungen noch nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt. Er wird verdächtigt, am Nachmittag des 14. Oktobers 2020 in der Bankfiliale an der Hauptstraße 244 in Herne eine Geldbörse entwendet zu haben, die ein anderer Kunde dort vergessen hatte. Eine Überwachungskamera filmte ihn.

Die Herner Regionalkommissariat (KK 35) bittet um Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0234 909-8510 (-4441 außerhalb der Bürodienstzeit) melden.

