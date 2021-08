Polizei Bochum

POL-BO: Witten

Auf dem Rathausmarkt - Junges Trio überfällt 14-Jährigen

Witten (ots)

Am gestrigen 22. August (Sonntag), gegen 16.45 Uhr, kam es in der Wittener Innenstadt zu einem Raubdelikt. Das Opfer: Ein Jugendlicher (14) aus Hattingen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand baten drei männliche Jugendliche den 14-Jährigen auf dem Rathausplatz zunächst um einen geringen Bargeldbetrag. Als der Hattinger seine Geldbörse zog, riss einer der Beteiligten eine Banknote aus dessen Portemonnaie. Zeitgleich hielten die beiden anderen Tatverdächtigen das Opfer an den Armen fest. Wenig später trat man dem 14-Jährigen in den Rücken und flüchtete mit der Beute in die Innenstadt.

Die drei Jugendlichen, die schwarze Haare haben, sollen südländischer Abstammung, circa 15 Jahre alt und 170 cm groß sein.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nahmen Wittener Polizeibeamte einen der drei Tatverdächtigen, ein Wittener (14), gegen 17.10 Uhr fest.

Das ermittelnde Wittener Kriminalkommissariat (KK 33) bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-8305 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) um weitere Hinweise.

