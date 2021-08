Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen gesucht! Radfahrer wird schwer verletzt

Witten (ots)

Ein 19- Jähriger Wittener ist am heutigen Morgen, 20. August, in Witten auf der Husemannstraße gestürzt. Die Polizei fahndet jetzt nach dem Verursacher des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Wittener auf seinem Fahrrad gegen 7.35 Uhr auf der Husemannstraße in Richtung Ruhrstraße. Dabei befand er sich auf dem angrenzenden Radweg. Ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer fuhr in dieselbe Richtung und bog schließlich von der Husemannstraße nach rechts in die Südstraße ein. Nach Zeugenaussage touchierte der Autofahrer beim Abbiegen den Radfahrer mit seinem Fahrzeugheck, wodurch dieser stürzte.

Der schwerverletzte Wittener wurde anschließend durch eine Rettungswagenbesatzung zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Fahrer oder die Fahrerin des Autos geben? Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 (-3121 außerhalb der Bürodienstzeiten) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell