Polizei Bochum

POL-BO: Vier Unfälle mit schwerverletzten Personen an einem Tag

Witten (ots)

Im Stadtgebiet Witten kam es am gestrigen Tag, Freitag 20. August, zu insgesamt vier Verkehrsunfällen mit schwerverletzten Personen.

- 7.35 Uhr: Wie bereits berichtet, befährt ein 19-Jähriger Radfahrer die Husemannstraße und wird von einem abbiegenden Pkw touchiert. Da sich der der Fahrer des blauen Opel Corsa von der Unfallstelle entfernt, bittet das Verkehrskommissariat um Hinweise. Näheres siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4999248 - 12.15 Uhr: Eine Wittener Autofahrerin (38) fährt auf der Ardeystraße in Fahrtrichtung Stadtzentrum. Beim Linksabbiegen in die Röhrchenstraße kollidiert sie mit einer entgegenkommenden Motorradfahrerin (35). Über die Schadenshöhe liegen derzeit keine Angaben vor. - 14.35 Uhr: Ein 53-Jähriger aus Witten fährt mit seinem Motorroller auf der Leostraße in Richtung Pferdebachstraße an einem Rückstau vorbei. Dabei stößt er mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen und stürzt. Es entsteht ein Gesamtschaden von geschätzt 1.200 Euro. Die Leostraße wird für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. - 19.20 Uhr: Eine Wittener Pkw-Fahrerin (71) kommt in Höhe des Salinger Feldes 71 von der Fahrbahn ab. Zuvor hatte sie mit ihrem Pkw die Fahrbahn überquert, war über den Bordstein gefahren und schließlich in einer Böschung zum Stehen gekommen. Ein medizinischer Notfall kann bislang nicht ausgeschlossen werden. Nähere Angaben sind bislang nicht bekannt.

Die Schwerverletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

