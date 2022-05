POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022 im Kreisgebiet MK

Lüdenscheid (ots) - Seat angezündet Unbekannte setzten am Samstagmorgen gegen 01:20 Uhr den rechten Vorderreifen eines an der Hasenkampstraße parkenden Seat in Brand. Ein zufällig vorbeifahrender Zeuge bemerkte die Flammen und informierte die Polizei und die Feuerwehr. Der Polizei gelangen es den Brand schnell zu löschen, die Feuerwehr löschte nochmal nach. ...

